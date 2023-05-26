Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Gölmarmara ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi’nde hayata geçirilen Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nde üretilen ana arıların arıcılara teslime hazır olduğu belirtildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölmarmara ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi’nde kurulan Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nde üretilen ana arıların kontrolleri, Manisa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Turgut’un da katılımıyla gözden geçirildi.

Turgut’a Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Gölmarmara Muhtarlık İşleri Müdürü Kağan Tunçelli, Arıcılık Eğitmeni Hüseyin Balkaya ve Ziraat Mühendisi Eren Tozak eşlik etti.

HEDEF MANİSA’YI ARICILIKTA MARKA YAPMAK

Ana arıların kontrollerinden sonra Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi ile ilgili görüşlerini dile getiren Manisa Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Mehmet Ali Turgut, Manisalı arıcılar için Manisa’ya böyle donanımlı bir merkezin kazandırılmış olmasının ve arıcıların ana arı ve arı sütü eğitiminin bizzat uygulamalı olarak alabilecek olmalarının büyük bir hizmet olduğunu belirtti. Turgut, birlik olarak her türlü desteğe açık olduklarını da ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da, “Merkezimizde Arı Yetiştiricileri Birliğimiz, ilgili tüm STK’lar ve kooperatiflerimizle işbirliği içinde olacağımızı söylemek isterim. Aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı ilköğretim okullarımızdan öğrencilerimiz merkezimize gelerek gözlem kovanlarında arıları yakından görerek farkındalık eğitimi almakta. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa’mızı arıcılıkta marka yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

ARICILAR BAŞVURU YAPABİLECEK

Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nde üretilen ana arıların, Manisalı arıcılara başvuru sırasına ve üretim kapasitesine göre her ayın sonunda yüzde 100 hibe ile teslim edileceği ve başvuruların ilçelerde Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerine yapılacağı da belirtildi.

Bu arada başvuru şartları da şöyle sıralandı;

- Arıcılar, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olmalıdır.

- Arıcıların 30 ile 200 adet arasında aktif kovanı bulunmalıdır.

- Her arıcı bir sezonda bir kez desteklemeden yararlanabilir.

- Her arıcıya en fazla 10 adet ana arı desteklemesi yapılabilir.