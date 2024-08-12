Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hacı Bektaş Veli’nin Hakka yürüyüşünün 753. yılı anısına, anma konseri düzenleyecek. Gecede, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödüllü Türk Halk Müziğinin usta isimlerinden Âşık Dertli Divani sahne alacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hacı Bektaş Veli’nin barış, sevgi ve hoşgörü temelli felsefesini yaşatmak amacıyla anma konseri düzenleyecek. 16 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da gerçekleşecek olan özel konser, Niobe Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılacak. Bu önemli gecede, UNESCO’nun ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ seçtiği halk ozanı Âşık Dertli Divani, konuk sanatçı olarak sahne alacak. Usta sanatçı, Hacı Bektaş felsefesini anlatacak ve türkülerle geceye renk katacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Tüm halkımızı bu anlamlı gecede bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz. Hacı Bektaş Veli’nin barış, sevgi ve hoşgörüye dayalı felsefesini anmak ve yaşatmak amacıyla 16 Ağustos Cuma günü, saat 21.30’da Niobe Amfi Tiyatro’da buluşalım” denildi.

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