Bakırköy’de vatandaşların yaşadığı sıkıntıları iletip daha hızlı çözülmesini sağlamak için Whatsapp İletişim Hattı kuruldu. Halk Masası bünyesinde faaliyete geçen Whatsapp İletişim Hattı ile sorunlar ilgili birime iletilerek en kısa sürede çözüme kavuşması sağlanacak.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, göreve gelir gelmez vatandaşların yaşadığı sıkıntıları hızla çözüme kavuşturulması talimatını verdi. Bunun üzerine Halk Masası bünyesinde Whatsapp İletişim Hattı kuruldu. Daha önce belediyenin çağrı merkezinden veya sosyal medya üzerinden iletilen istek ve şikayetler, artık 0552 912 73 36 numaralı Whatsapp hattı üzerinden de iletilebilecek. Vatandaşlar, çözüm istedikleri şikayetlerinin bilgi ya da fotoğrafını paylaşarak sorunu bildirecek. Değerlendirmeye alınacak mesajlar ilgili birime iletilerek en kısa sürede çözüme kavuşması sağlanacak.

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