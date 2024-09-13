Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsalda bulunan üreticilere destek olmak, hayvan yetiştiricilerinin girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla yem bitkisi tohumu desteğinde bulunacak. Yüzde 75 hibe ile yapılacak olan desteklemelerden en fazla 25 büyükbaş veya 250 küçükbaş hayvan varlığı olan üreticiler kendi arazilerinde kendi yemlerini üretmek üzere yararlanabilecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Hayvan üreticilerinin girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumu desteğinde bulunacak. Ryegrass (Süt Otu) Tohumu ve 5'li Karışım Yem Bitkisi (yüzde 35 Macar Fiği, yüzde 35 Yem Bezelyesi, yüzde 10 Tritikale, yüzde 10 Kılçıksız Buğday, yüzde 10 Kışlık Yulaf) Tohumu desteğinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler Manisa Büyükşehir Belediye www.manisa.bel.tr web adresinden tek bir ürün için başvuru yapabilecekler.

Yem bitkisi tohumu desteğinden yararlanmak için aranılan kriterler:

Ekim yapılacak tarlalar boş, tapulu veya kiralık olacaktır.

En fazla 25 (yirmibeş) büyükbaş veya 250 (ikiyüzelli) küçükbaş hayvan varlığı olanlar başvuru yapabilir.

ÇKS ve Hayvan Varlığını Gösterir belgeler başvuran kişiye ait olmalıdır.

İstenen Belgeler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'nden alınmalıdır.

Yanlış ve eksik belgeler ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Bir kişi yalnızca tek ürün talep edebilir.