Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Çalışkan Arılara Merhaba’ projesi kapsamında Gölmarmaralı öğrenciler arıların dünyasını tanıdı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın öğrencilere yönelik yürüttüğü, ‘Çalışkan Arılara Merhaba’ projesi kapsamında Gölmarmara’lı öğrenciler arıların dünyasını yakından tanıdı.

Gölmarmara ilçesi Hıroğlu Mahallesi’nde bulunan Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’ne gelen öğrenciler Arı Dünyası Farkındalık eğitimi aldı. Hulki Sanlıtop Anadolu Lisesinden gelen öğrencilere ilk olarak merkez hakkında bilgiler verildi.

Programda arıların, bitkilerin tozlaşmasına ve biyolojik çeşitliliğe olan katkısı anlatıldı. Öğrenciler, binanın içerisinde yer alan gözlem kovanı aracılığıyla arıların dünyasını daha yakından görme fırsatı buldu.

Arıcılık Eğitmeni Hüseyin Balkaya da öğrencilere arılar, kovanlar ve petekler hakkında bilgiler verdi. Arı Dünyası Farkındalık eğitimine katılan öğrencilere Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından arıcılık merkezinde üretilen ballardan hediye edildi.