MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Saruhanlı ilçesine bağlı Apak mahallesinde başladığı kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına tüm hızıyla sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahalleleri kalkındırmak için yatırımlarına devam ediyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 154 Mahalle Projesi kapsamında Saruhanlı’nın Apak Mahallesinde kanalizasyon hattı döşeme çalışması sürüyor.

3 bin 700 metrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmasının yüzde 70’i tamamlandı. Mahallede önümüzdeki günlerde 4 kilometrelik içme suyu hattı döşeme işine başlanacak. Daha sağlıklı bir çevre için foseptik montajları da tamamlanan Apak’a altyapı çalışmalarının ardından 19 bin metrekare kilit parke taş döşenecek.