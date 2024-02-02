Manyas Emniyet Amirliği ekipleri telefonla dolandırıcılık konusunda vatandaşları broşürler dağıtarak uyardı.

Manyas Emniyet Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı’nda açtıkları stantlarda vatandaşlara telefon yoluyla dolandırıcılık konusuna dikkat çekmek için broşürler dağıttı. Savcı, polis, jandarma veya her hangi bir kamu personelinin hiçbir şekilde para veya ziynet eşyası talep etmeyeceğini yenileyen ekipler, vatandaşların bu hususta tedbirli olmasını istedi. Ayrıca ekipler, telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine ve korku, panik amaçlı senaryolara kesinlikle itibar edilmemesini de hatırlattı.

Bu arada stantta Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda da bilgilendirme yapıldı. Bir çok kişi uygulamayı cep telefonuna yükleyerek programa dahil oldu.