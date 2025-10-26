

26 Ağustos 2025 tarihinde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Saraycık köyünde geçirdiği trafik kazası sonucu 30 yaşındaki Kuşha Doğukan Kuşlar, yapılan tüm müdahalelere 4 gün sonra hayatını kaybetti. Kuşlar’ın adını yaşatmak isteyen İnegöl Abhaz Kültür ve Dayanışma Derneği gençlik kollarındaki arkadaşları bir kampanya başlatmak istedi.

Kampanyayı İnegöl Abhaz Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimiyle de paylaşan gençlere destek verildi ve kampanya tüm Türkiye geneline yayıldı. Kısa sürede kampanyaya binlerce kitap bağışlandı. Dernek binasında toplanan kitaplar için dernek lokalinde bir oda kütüphaneye çevrildi. Kuşha Doğukan Kuşlar’ın adı bu kütüphaneye verildi. Kuşlar’ın ailesi ve dernek üyelerinin katılımıyla bugün düzenlenen törenle ‘Kuşha Doğukan Kuşlar Kütüphanesi’ hizmete açıldı.



Kuşlar ailesi adına bir konuşma yapan Kuşha Doğukan Kuşlar’ın dayısı Ümit Yılmaz, “İnegöl Abhaz Kültür Derneği’nin Doğukan Kuşlar adına yaptığı kütüphaneyi gördük, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Var olun, çok sağ olun her şey için” dedi.

“DOĞUKAN KUŞLAR KARDEŞİMİZİN İSMİ HER DAİM YAŞAYACAK”

İnegöl Abhaz Derneği Başkanı Selami Arıcan, “Misafirlerimiz hoş geldin diyorum. Böyle bir üzüntülü günde olmak bizi ziyadesiyle üzmüştür. Allah kardeşimizin eksik bıraktığı ömrünü geride kalanlara ilave etsin inşallah. Dünya var olduğu sürece İnegöl Abhaz Derneği var olduğu sürece, Kafkas halkları var olduğu sürece Doğukan Kuşlar kardeşimizin ismi her daim yaşayacak. Allah bundan sonra gittiği yerde mekanını cennet etsin. Geride bıraktıklarına da sabırlar diliyorum. Çok üzüntülüyüz” diye konuştu.



“BİZİ BİR ARAYA GETİREN BU GÜZEL GENÇ EVLADIMIZIN GİTTİĞİ YERİ CENNET MEKAN OLSUN”

İnegöl Abhaz Derneği Federasyon Delegesi Selim Sani, “Misafirler demeyeceğim, aile olduk artık. Bugün burada bulunmamızın nedeni Cenab-ı Allah’ın takdiri ilahi olan bir gencimizin ahirete intikal etmesinden dolayı İnegöl Apaz Kültür Derneği bir anı oluşturmak ve böyle bir tabloyu ortaya çıkardı. Başta başkan ve yönetimine, bunu düşünen tüm gençlerimize sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu tarih inşallah daha geniş daha anlamlı yer bekliyoruz inşallah. Hepimiz bir parçasıyız. Bu güzel gencimizin bir hazineymiş, varlığı ile yokluğu arasında hiçbir şey fark etmedi. Bizi bir araya getiren bu güzel genç evladımızın gittiği yeri cennet mekan olsun. Allah rahmet eylesin. Kalanların hepsine sabırlar diliyorum. Bize önemli bir şey bıraktı gitti. Ben başta dernek başkanı olarak bu tarihi gerçekleştiren hepinize saygılar sunuyorum” dedi.



“KUŞHA DOĞUKAN KUŞLAR’IN İSMİ BU KÜTÜPHANEDE YAŞAYACAK”

Kuşha Doğukan Kuşlar’ın arkadaşı ve aynı zamanda Abhaz Derneği Gençlik Kolları Yöneticisi olan Tunahan Masipa ise, “Doğukan kardeşimiz bizim yıllardır arkadaşımız, bir arada yedik içtik. Bir sürü anı paylaştık. Maalesef bu senenin Ağustos ayının sonunda kendi köyündeki bir cenazenin çıkışında bir trafik kazasında kaybettik. Doğukan’la bazen sohbetlerimizle insanoğlunun beşerliğinden, unutulup gideceğinden bahsederdik. Genç yaşta arkadaşımızı kaybettikten sonra bizde onun adını nasıl yaşatabiliriz diye düşündük. Benim aklıma da derneğimizdeki kütüphane eksikliği olması sebebiyle derneğimize hem bir kütüphane yapalım hem de Doğukan kardeşimin adını bu kütüphaneye verelim adı yaşasın diye düşündük. Başkanımız Selami Arıcan’la durumu paylaştım. Kendisi hemen seve seve kabul ederiz, onur duyarız dedi. Daha sonra hemen bunun duyurularını yaptık. Türkiye’nin dört bir yanından Çerkez derneklerinden, tüm milletlerden kütüphanemize çok destek geldi, kitapların türlerinden bunu anlayabiliriz. Çok fazla 1500’ü gecik kitap topladık. Geri kalan kısımda İnegöl’de Çerkez Adige Derneği’miz var. Geri kalan kısmını da onlar bir tadilat aşamasındalar, oradan devam ettireceğiz. Böylelikle kardeşimizin en azından ismini yaşatıp evde annesine, ailesine küçük bile olsa moral verebilmek için çünkü anneler için evlat kaybetmenin duygusunu tarif edebilmek mümkün değil. Küçük bir gülümseme yaratabiliriz diye böyle bir şey düşündük. Allah razı olsun herkes destek verdi bu kütüphaneyi oluşturduk. İnşallah okuyanı da çok fazla olur. Doğukan kardeşimiz kitapları, fotoğraf çekmeyi çok severdi. Kelime ile anlatamayacağım kadar iyi bir kardeşimdi. Allah inşallah ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun, ismi inşallah bu kütüphanede bu dernek var olduğu sürece devam edecek” dedi.