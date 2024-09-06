Mardin'in Derik ilçesinde 29 Ağustos tarihinde bir grup hırsız tarafından girilen bir evden çalınan ziynet eşyaları, jandarmanın sıkı takibi sonucu bulunarak sahiplerine iade edildi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Derik ilçesi Kovalı (Endewl) kırsal mahallesinde 29 Ağustos tarihinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; saat 17.00 sularında bir süredir jandarma JASAT dedektiflerinin takibinde olan 2'si kadın, 1'i erkek 3 hırsız, Kovalı mahallesine JASAT dedektiflerinin takibi sırasında iken bohçacı kılığında giriş yaptı. Kovalı köyünde girdikleri bir evden; 6.200 TL Nakit Para, 1 Adet altın saat, 1 Adet Üç Çeyrekli Yüzük, 1 Adet Altın Alyans, 1 Adet Beş Taşlı Altın Yüzük, 1 Adet Hint Yüzük, 2 Adet Çeyrek Altınlı Yüzük, 2 Adet Altın Hint Küpesi, 1 Adet Optima Marka Şeker Ölçme Cihazı çaldılar.

JASAT'ın takibinde olan hırsızlar, köyden çıkmak istedikleri sırada ekipler tarafından durdurularakü, üst araması yapıldı. Üst araması sırasında çaldıkları tüm ziynet eşyaları üzerlerinde çıkan hırsızlar, suçüstü yakalandı. Çalınan ziynet eşyaları sahiplerine teslim edilirken, zanlılar jandarma karakoluna götürüldü.

Derik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile suçüstü yakalanan 3 şahsın adli işlemleri devam ediyor

Kaynak: igf