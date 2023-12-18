Marmara Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremle ilgili açıklama yaptı.

İstanbullular deprem paniği yaşadı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem saat 23.53 sıralarında Yalova Çınarcık açıklarında meydana geldi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedilen depremle ilgili İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "17.12.2023 saat 23.53’te Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilimizde şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. AFAD ve ilgili birimlerimizin saha çalışması devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.