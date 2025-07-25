24 Temmuz 2025 Cuma günü gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda bahse konu kararın alındığını belirten Başkan Ali Yıldız, "İsimler Marmarabirlik'ten önemli ya da Marmarabirlik'in üstünde değildir. Bizim için önemli olan Marmarabirlik'in ortaklarına hizmet edebilmek adına, elbirliği ile Kurumu nasıl daha güçlü hale getirebileceğimizdir" dedi.

Ali Yıldız, önümüzdeki günlerde Marmarabirlik'in yeni hedeflerinin ve stratejik adımlarının konu alınacağı ayrıntılı bir açıklamanın da yapılacağını ifade etti.

Başkan Yıldız ayrıca Marmarabirlik'in bundan sonraki süreçte şeffaf bir disiplin ile yönetileceğini vurgulayarak, geçmişte pürüzlü işler ve hak yiyenlerin takipçisi olduklarını, takipçisi olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.