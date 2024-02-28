Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Marmara Kariyer Fuarı sona erdi. Fuarın paydaşlığını üstlenen Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) açtığı stant yoğun ilgi gördü.

BUÜ üst yönetimi ve öğrencileri, bu yıl Kocaeli’de gerçekleştirilen MarmaraKaf’24 fuarına katıldı. Toplam 11 otobüs öğrencinin götürüldüğü organizasyona adeta çıkarma yapan BUÜ’nün açtığı stant da ziyaretçilerin akınına uğradı. Yaklaşık 600 kurumun hazır bulunduğu fuarın açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı katıldı.

Fuara dair gördüklerini paylaşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; BUÜ’nünkamu kurumları, üniversiteler ve özel sektörle iş birliğine büyük önem verdiğinin altını çizdi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren bu iş birliklerinin sayısını düzenli olarak artırmaya gayret ettiklerini aktaran Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Paydaş üniversitelerinden biri olarak Marmara Kariyer Fuarı organizasyonuna ilk aşamadan itibaren büyük önem ve destek verdik. Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğini yapılan fuarı desteklemekten ve bu büyük organizasyona katılmaktan memnuniyet duyuyoruz. Fuara, iletişime geçtiğimiz Bursa merkezli firmaların da katılımlarını gördük. Bu ilgi bizleri ayrıca mutlu etti. Böylesine başarılı bir organizasyonunun düzenlenmesinde emeği bulunan başta Kocaeli Üniversitesi yönetimi olmak üzere herkese gönülden teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi’ne yoğun ilgi

Bursa Uludağ Üniversitesi standının organizasyonunu gerçekleştiren BUÜ Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi MemetZencirkıran ise fuara çok büyük bir katılımın ve ilginin olduğunu aktardı. Öğrencilerin BUÜ’nün standına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Zencirkıran; “Farklı üniversitelerden üniversitemize geçiş yapmak isteyen, üniversitemizde yüksek lisans yapmayı düşünen ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerden standımıza yoğun ilgi oluyor; mezunlarımız standımızı ziyaret ediyor; Bursa’dan fuara katılan firma yöneticileriyle de görüşüyoruz. Üniversitemiz standına gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduk” açıklamasında bulundu.

BUÜ heyeti açılış programının ardından fuar alanını gezerek organizasyonu takip eden öğrencilerve stant açan firma temsilcileriyle görüşmeler yaptı.