Marmaris Atatürk Barajı; Bozburun Yarımadası köylerinin 150 yıllık susuzluğunu gidermeye başladı.Ata SEVGİ / AjansCANKA

MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçen Aralık ayında yapımına başlanılan Bozburun Yarımadası Su Hattı Projesi tamamlandı; Turunç Beldesi mahallesi, Osmaniye, Bayır, Söğüt Bozburun Beldesi mahallesi ve bugüne kadar su geleceğine inanılmayan Taşlıca köylerine su verilmeye başlandı. Proje 9 Eylül Pazartesi günü Selimiye Köyü mahallesine de su verilmesiyle tamamlanmış olacak.



Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bozburun Yarımadası İçme Suyu Temin İşi ihalesini alan Atilla İnşaat Yetkilisi ve Proje Koordinatörü İnşaat Mühendisi Ercan Aytekin’in, AjansCANKA’ya yaptığı açıklamada; ”Bozburun Yarımadası Projesi Marmaris İlçemizin Turunç, Bozburun, Selimiye, Söğüt, Bayır, Osmaniye, Taşlıca ve Orhaniye Mahallerine ilave su sağlayarak bu Mahallelerin su sorununu kalıcı olarak ortadan kaldıracak önemli bir projedir. Çalışmalar kapsamında 46 bin metre hat yapılırken projenin %95’lik kısmı tamamlanmıştır. Bugüne kadar Turunç, Bozburun, Söğüt, Bayır, Osmaniye ve Taşlıca Mahallerine su verilmiş, 9 Eylül Pazartesi günü itibariyle son olarak Selimiye içme suyu deposuna su aktarılacak olup bölgedeki tüm içme suyu hat çalışmalar tamamlanacaktır. İkinci etapta ise Orhaniye Mahallesi için çalışma başlatılacaktır.

Tüm bu çalışmalarımız sonucunda 9 Eylül Pazartesi günü Selimiye içme suyu deposuna aktaracağımız su ile hat çalışmalarımız tamamlanacak Eylül ayı sonu itibariyle ise kazı nedeniyle bozulan yol ve kaldırımların imalatları yapılarak proje tamamıyla hizmete sunulacaktır.” denildi.