Martı’nın 5’inci yıla özel Togg çekilişi sonuçlandı. Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, şanslı Martı TAG kullanıcısına Togg marka aracı teslim etti.

Türkiye’nin ulaşım uygulaması Martı, kuruluşunun 5’inci yılını kutlamak için düzenlediği ‘Martı TAG Kullanıcısına Togg Hediye’ kampanyasının kazananını duyurdu. Yolcu veya sürücü olarak Martı TAG deneyimini yaşayanlar arasından yapılan çekilişte, İrem Nur Yanar adlı Martı TAG kullanıcısı, Togg T10X model otomobilin sahibi oldu.

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, çekiliş sonucuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şirket olarak, sürdürülebilir ve yenilikçi ulaşım çözümleriyle Türkiye’de ulaşımın geleceğini şekillendiriyoruz. 5’inci yılımızı kutladığımız bu özel günde, bir Martı TAG kullanıcımıza Türkiye’nin otomobili Togg’u hediye ederek, yenilikçi ulaşımın geleceğine olan inancımızı pekiştirmek istedik” dedi.

Kazanan kullanıcı, büyük mutluluk ve heyecanla yeni aracını teslim alırken, şirketin bu özel hediyesi için teşekkürlerini ifade etti.

Martı, 5’inci yıl dönümüne özel düzenlediği bu kampanyayla, yenilikçi ulaşım çözümleri alanındaki çalışmalarını devam ettirirken, kullanıcılarına sürdürülebilir ve çevreci bir gelecek için ilham vermeye devam ediyor.