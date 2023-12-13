Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Kasım 2020’de yeni konsolun lansmanına hazırlık olarak hem PS4 hem de PS5’e gelecek.

Bu yeni macera bizi PS4’teki Marvel’s Spider-Man oyununda kısaca kontrol edebildiğimiz Miles Morales’in yerine koyacak, ancak bu sefer önceki taksitte onu ısıran örümceğin bir sonucu olarak örümcek güçlerine sahip. .

Böylece genç, yeni güçlerine kavuşurken, Peter Parker ona Örümcek Adam olmakla ilgili bilmesi gereken her şeyi öğretir. Ancak, yeni tehditler New York City’nin başına bela olur ve Miles, Örümcek Adam’ın kıyafetini miras almak ve evini korumak için kendi giysisi yapmak zorundadır.

PS5 sürümü, Sony’nin yeni konsolunun tam potansiyelinin oyunun grafiklerini ve efektlerini önemli ölçüde iyileştirmek için kullanılacağı Marvel’s Spider-Man’in yeniden düzenlenmiş bir sürümünü içerecek, ancak bunun için Peter’ın yüzü Parker’ı değiştirmek ve tartışmalara neden olmak zorunda kaldılar. birçok kullanıcı arasında.

Yine de Insomniac Games, Spider-Man Remastered’dan Peter Parker’ın yüzündeki şok edici değişikliği haklı çıkardı.

Marvel’s Spider-Man Miles Molars, 12 Kasım 2020’de piyasaya sürülecek ve özel PS5 oyunlarının ilk partisindeki önemli oyunlardan biri olacak.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales Bilgisayar gereksinimleri

MİNİMUM:

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 64-bit (en son Servis Paketi)

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 64-bit (en son Servis Paketi) İşlemci: Intel® Core ™ i3 3250 3.5 GHz veya Intel Pentium G4560 3.5 GHz / AMD FX-4350 4.2 GHzBellek: 6GB RAM

Intel® Core ™ i3 3250 3.5 GHz veya Intel Pentium G4560 3.5 GHz / AMD FX-4350 4.2 GHzBellek: 6GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 660 2GB veya GTX 1050 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB

NVIDIA® GeForce® GTX 660 2GB veya GTX 1050 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı

Geniş bant İnternet bağlantısı Depolama: 105 GB kullanılabilir alan

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