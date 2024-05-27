Bilecik Belediyesi bir seramik fabrikasına ait Bilgi Evi’nde öğrencilerin ağırlandığı Matematik Müzesi bu kez, 4006 TÜBİTAK fuarına proje hazırlayan öğrenciler için kapılarını açtı.

Anaokulundan üniversite öğrencilerine kadar binlerce kişinin ziyaret ettiği Matematik Müzesi, yeni konuklarını ağırlamaya devam ediyor. ‘Matematiğe Dokunmayan Kalmasın’ sloganıyla öğrencilerin matematik dersini eğlenerek ve dokunarak öğrendiği Matematik Müzesi, Hayme Ana Meslek Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan birçok projeye de ilham kaynağı oldu. ‘Matematiği Dokunarak Öğreniyorum’ projesini hazırlayan öğrenciler Matematik Müzesine yaptıkları ziyarette, uzman eğitmenlerden teorik ve uygulamalı eğitimler aldı. Müzede yer alan matematiksel görselleri de inceleyen öğrencilere, Bilecik Belediyesi Matematik Müzesi Eğitmeni Sevgi Akkoy çeşitli konularda anlatım yaptı. Öğrenciler de hazırladıkları projenin uygulanmasında Matematik Müzesi’nin katkısına değinerek, duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Bilgi Evi’nde yer alan Matematik Müzesi’ndeki geometrik şekiller ve matematikle ilgili görsellerden faydalanarak, proje üreten öğrenciler, okul bahçesinde kurdukları stantlarda projelerini anlattılar.

Matematik ve geometri derslerinde görsel materyallerin önemini projelerle açıklayan öğrenciler, Bilecik Belediyesi Matematik Müzesi’nin bu konuda çok faydalı sonuçlar verdiğini ifade ettiler.