Bursa’nın dördüncü Mavi Bayraklı sahili olan Eşkel Halk Plajı’nda deniz suyu kalitesinin korunması amacıyla hayata geçirilen Eşkel Paket Atıksu Arıtma Tesisi, hizmete alındı. Bölgedeki turizm faaliyetlerinden kaynaklanan atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesini amaçlayan tesis, konvansiyonel arıtma sistemiyle hizmet verecek. Arıtılan atıksular, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki deşarj hattı aracılığıyla, ortam standartlarına uygun şekilde alıcı ortama deşarj edilecek.



"Bu bölgede ilk defa bir arıtma tesisi kuruldu"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya’nın Eşkel Sahili’nde hizmete alınan Paket Atıksu Arıtma Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bölgede ilk kez böyle bir tesisin kurulduğunu belirtti. Bozbey, "Eşkel sahilimize Mavi Bayrak kazandırarak göndere çektik. 33 kriterin yerine getirildiği bir süreci başarıyla tamamladık. Vatandaşlarımız artık güvenli ve hijyenik bir ortamda denize giriyor. Bu kriterlerden en önemlisi ise arıtma tesisinin hizmete alınmasıdır. Paket arıtma dediğimiz bu sistemle, bölgede ilk kez bir arıtma tesisi kurmuş olduk" dedi.



"Marmara Denizi’ni koruyoruz, kolluyoruz"

Tesisin günlük 1000 kişi kapasiteli olduğunu belirten Başkan Bozbey, arıtma sisteminin çevre sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Arıtma tesisine gelen atıksular, arıtılarak denize deşarj ediliyor. Bu çalışmayı hem insanlar hem de Marmara Denizi için son derece önemsiyoruz. Bu sistem sayesinde Marmara Denizi’ni koruyor ve kolluyoruz. Bu anlayışı tüm bölgelerde uygulayarak, ‘Marmara bizim ilkemiz’ yaklaşımıyla denizimizi temiz tutmayı ve vatandaşlarımızın en iyi şekilde faydalanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Tesisimizin bölgemize ve sahilimizi kullanan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Paket Atıksu Arıtma Tesisi’nin çevresi 1,5 metre yüksekliğinde duvarla çevrilirken, üst kısmı ise panel çit ile güvenlik altına alınarak doğal şartlardan etkilenmemesi amacıyla özel olarak tasarlandı.