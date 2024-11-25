Dünya ve Türk edebiyatına sayısız eserler kazandıran şair ve yazar Nâzım Hikmet, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle anılıyor. 2024 yılını Nâzım Hikmet’e adayan Büyükşehir Belediyesi, etkinlikler kapsamında Tayyare Kültür Merkezi’nde ‘Mavi Gözlü Dev Nâzım Hikmet’ filminin gösterimini yaptı. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği etkinlik, film gösteriminin ardından söyleşi programıyla devam etti. Moderatörlüğünü Bursa Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar’ın yaptığı söyleşiye, usta oyunca Metin Belgin konuşmacı olarak katıldı. Nâzım Hikmet'in düşüncelerinin ve yaşam felsefesinin anlatıldığı söyleşide, dinleyenler Nâzım Hikmet'in dünyasına derinlemesine bir yolculuk yapma imkânı buldu.

Gecenin sonunda Kültür Şube Müdürü Nazan Akdoğan tarafından Metin Belgin ve Ali Düşenkalkar'a günün anısına hediye takdim edildi.

Kaynak: bülten