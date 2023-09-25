Hikâyesinin peşinden koşan, kültürle, sanatla, sporla, müzikle yaşayan gençler, Ekim ayı boyunca Maximum Gençlik Festivali’nde buluşacak.

Gençlerin günlük yaşamına dair sunduğu ayrıcalıklara bir yenisini daha ekleyen Türkiye İş Bankası, BKM iş birliğiyle Ekim ayında 4 farklı ilde Maximum Gençlik Festivali düzenliyor. İlk kez gerçekleştirilecek olan, gençlerin bir araya geleceği festivalde Maximum Genç Kredi Kartı sahipleri biletlerini ücretsiz alabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Athena, Adamlar, Mert Demir, Sufle ve Alaturca Club, gençlerin heyecanı ve coşkusuyla 6 Ekim’de Ankara Oran Açıkhava Sahnesi, 21 Ekim’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 22 Ekim’de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu ve 28 Ekim’de İstanbul Maximum Uniq Açıkhava’da buluşacak. Ayrıca festival biletlerini Maximum Genç Kredi Kartı ile alanların bilet tutarı kartlarına iade edilecek.