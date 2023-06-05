Mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'nde enflasyonu TÜİK yüzde 39,59, bağımsız araştırma grubu ENAG ise yüzde 105,45 olarak açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık yüzde 39,59, Mayıs ayında ise yüzde 0,04 olduğunu açıkladı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2023

ENAG DEĞERLERİ

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Mayıs ayına dair yıllık ve Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranlarını doğal gaz fiyatının sabit kaldığı ve sıfır olarak alındığı varsayımlarına göre açıkladı.

https://twitter.com/ENAGRUP/status/1665600976374341634

Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında değişmediği varsayımına göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mayıs ayında yüzde 7.35 arttı. TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 109.01 olarak gerçekleşti.

Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında 0 lira olduğu varsayımına göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mayıs ayında yüzde 5.68 arttı. TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 105.45 olarak gerçekleşti.