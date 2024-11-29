Aydar, Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit” suçundan yargılandığı davada karar duruşmasına katıldı.

Duruşmaya, Kadir Aydar’ın kardeşi ve CHP Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar, babası Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar ile amcaları Ertan ve Alper Aydar’ın da sanık olarak adlarının geçtiği olayda, sadece Kadir Aydar’ın duruşmada hazır bulunduğu öğrenildi.

Savcılık mütalaasında, Türker İlker Aydar’ın kullandığı ve sanıklara ait bir aracın 2015 yılında yaptığı kazada yolcu olarak bulunan B.A.’nın tedavi masraflarının, sigorta şirketi tarafından karşılandığı belirtildi. Bu kapsamda sigorta şirketinin, alkollü sürücünün kazaya sebebiyet vermesi nedeniyle sanıklardan 256 bin lira talep ettiği kaydedildi.

Savcı, sanıkların bu borcun tahsil edilmesi amacıyla mağdur B.A., babası ve bir akrabasıyla bir araya geldiğini, sigorta şirketinin alacağı için 256 bin liranın yarısını ödemelerini talep ettiklerini ifade etti. B.A.'dan hesabındaki 100 bin lirayı Caner Aydar’ın hesabına göndermesi ve 45 bin liralık bir senet imzalamasının istendiği belirtildi. Bu süreçte Kadir Aydar’ın mağdura “Davayı nasıl açarsınız, malımıza ortak mısınız?” şeklinde ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Savcılık, sanıkların organize bir şekilde hareket ederek tehdit yoluyla ödeme aldığını, bu kapsamda 100 bin liranın Caner Aydar’ın hesabına aktarıldığını ve 45 bin liralık senedin mağdura zorla imzalatıldığını vurguladı. Savcı, Kadir, Ertan, Caner ve Alper Aydar’ın cezalandırılmasını, Mustafa Aydar’ın ise delil yetersizliğinden beraatini istedi.

Savunmasında suçlamaları reddeden Kadir Aydar, olaya karışmadığını iddia ederek, “Telefonda bir tartışma yaşadık, karşılıklı hakaret ettik. Bunun üzerine pişman olup mesaj attım. Yüz yüze bir görüşme ya da tehdit durumu olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi talep ediyorum” dedi. Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Kadir Aydar, kardeşi Caner Aydar ve amcası Ertan Aydar’a “hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Mustafa ve Alper Aydar ise suçun işlendiğine dair yeterli delil bulunmaması nedeniyle beraat etti.