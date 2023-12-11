Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki eğitim programına yeni bir ders ekledi. Liselerde "adabımuaşeret" olarak, ortaokullarda ise "görgü kuralları ve nezaket" adı altında seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı.

Ortaokullarda okutulacak olan "görgü kuralları ve nezaket" dersi, öğrencilere iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini aile, okul, toplum ve kişisel ilişkiler bağlamında kavratmayı hedefliyor. 72 saatlik öğretim programı, "ailede görgü kuralları", "okul ortamında görgü kuralları", "toplum içinde görgü kuralları" gibi 4 ana üniteden oluşuyor.

Liselerde "Adabımuaşeret"

Liselerde uygulanacak olan "adabımuaşeret" dersi ise öğrencilere teorik bilgilerin ötesinde, drama, gözlem, ve tartışma gibi etkinliklerle adabımuaşeretin kazanımlarını yaşayarak öğrenme imkanı sunuyor. 36 saatlik öğretim programı, "kişisel tutum ve adabımuaşeret", "ailede adabımuaşeret", "toplumda adabımuaşeret" gibi 7 üniteden oluşuyor.

Yaşam biçimi haline getirilmesi amaçlanıyor

Liselerdeki dersin bir ünitesi, öğrencilere dijital ortamlarda görgü kurallarını ve nezaketi anlatıyor. Bu ünitede, öğrencilere dijital iletişim araçlarını kullanırken nezaket ifadelerinin önemi vurgulanırken, aynı zamanda dijital iletişimin aile içi iletişimi nasıl etkilememesi gerektiği üzerinde duruluyor. Liselerdeki ders, öğrencilere toplumsal sorumluluk bilinci kazandırmayı hedefliyor. Çevre dostu projeler, atıkların ayrıştırılması, iş ve meslek hayatındaki adabımuaşeret gibi konular, öğrencilerin sosyal sorumluluk anlayışını geliştirmeyi amaçlıyor. Liselere yönelik program, "kültürden kavrama adabımuaşeret" ünitesiyle başlıyor ve "iş ve meslek hayatında adabımuaşeret" ünitesiyle son buluyor. Programın odak noktası, öğrencilerin kültürel değerleri kavrayarak adabımuaşereti yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamak üzerine kurulu.