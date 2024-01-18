Öğrencilerin yarıyıl tatilinde, ev ödevi yerine sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılım sağlamaları için teşvik edilmesini isteyen Bakanlık, ayrıca öğrencilerin yaşlarına uygun olacak şekilde aileleriyle beraber yapabilecekleri etkinliklerle kaliteli zaman geçirmelerine yönelik etkileşimli dijital rehber kitaplar hazırladı.

81 İLE YAZI GÖNDERİLDİ

Bütün illere, Bakan Tekin'in imzasıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline ilişkin yazı gönderildi. Okullarda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili, kalıcı ve verimli olabilmesinin, öğrenci, öğretmen ve velilerin yıl boyunca işbirliği içerisinde çalışmalarına bağlı olduğu vurgulanan yazıda, okul dışı zamanlardaki eğitim öğretim ve sosyal faaliyetlerin sürdürülmesinin ve bu faaliyetlerin okul içi öğrenmelerle bütünlük içinde olmasının, öncelikle velilerin öğrencilere desteğiyle mümkün olduğu ifade edildi.

"ÖĞRENCİYİ TEK BİR ALANA YÖNLENDİREN ÖDEVLER VERİLMEYECEK

Yazıda, bu bağlamda kazanımların ders dışı eğitim öğretim faaliyetlerinden ev ödevleri veya sosyal etkinlikler yoluyla öğrencilere kazandırılmasının öneminin altı çizilerek yarıyıl tatiline ilişkin şu ifadeler kaydedildi; "Ev ödevlerinin öğrencilerin akademik başarılarına, düşünme becerilerine, kişilik gelişimlerine ve derse etkin katılımlarına olanak sağladığı bilinmekle birlikte yarıyıl tatilinde öğrencilere test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesi, bunun yerine öğrencilerin, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi, ailece yapılacak etkinliklerle kaliteli zaman geçirmeleri, yetenek ve ilgisine yönelik faaliyetlere dahil olmaları, kitap okuma, film izleme, tiyatroya gitme, müze ve tarihi mekan gezileri ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetler yapmaları yarıyıl tatilini verimli bir şekilde geçirerek yeni döneme yenilenmiş bir şekilde başlamalarını sağlayacaktır." Ayrıca Bakanlığın yazısında; karnelerin, çocukların gelişimini takip etmenin yanında hangi alanlarda güçlü veya desteğe ihtiyacının olduğunu anlamak için kullanabilecek bir araç olarak görülmesi gerektiğinin de altı çizildi.

MASAL VE ŞARKI DİNLEYİP OYUN OYNAYACAKLAR

Dğer yandan MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, Bakanlığın illere gönderdiği yazı doğrultusunda, yarıyıl tatilinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik pek çok etkinliğin gün gün yer aldığı "Ailemle Oynuyorum, Okuyorum Yarıyıl Tatil Kitabım" hazırlandı. Hazırlanan tatil kitabında, başta çocukların dil öğrenimi olmak üzere düşünme becerileri ve yeteneklerinin gelişiminde oyun yoluyla öğrenmelerine vurgu yapıldı ve her güne bir oyun önerisi hazırlandı. Bu çerçevede kitapta, öğrencilerin aileleriyle keyifli vakit geçirebilmeleri için yarıyıl tatili sürecinde her gün için ayrı planlanan "oyun", "hikaye", "masal", "şiir", "atasözü", "bilmece", "bulmaca", "tekerleme" ve "fıkra" gibi başlıkları olan farklı etkinliklere yer verildi. Etkileşimli dijital kitapta, seslendirilmiş masallar ile masal şarkılarını da dinlemeye olanak sağlandı.