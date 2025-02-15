Posta yazarı Murat Çelik, konuk olduğu Sözcü TV’deki Para Politika programında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ankara kulislerinden edindiği son bilgileri paylaşan Çelik, AK Parti’de parti yönetimi ve Meclis grubunda değişiklikler yaşanacağını öne sürerken, kabinede de 5 bakanın değişeceğini iddia etti.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

'ZİNCİRLEME BİR DEĞİŞİM OLACAK'

"Büyük kongreden sonra ciddi bir değişiklik olacağını biliyoruz. Vitrinde belli isimler ve parti yönetimi değişecek. Zincirleme bir değişim olacak. Parti yönetimi, Meclis grup yönetimi, belki kabine.

'MAKSİMUM 5 BAKAN DEĞİŞECEK'

3-4 bakanın değişimi bekleniyor Ankara kulislerinde. En azından benim aldığım bilgi böyle. Kimileri daha az, kimileri de daha çok söylüyor. Kimileri de olmaz diyor ama bendeki duyum bu yönde. 4 bakan, maksimum 5 bakan duyuyorum. Kesin isim vermek de doğru değil. Tayyip Erdoğan'ın tek seçici, tek karar verici olduğu bir süreç bu biliyorsunuz."