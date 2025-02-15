Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Hayri Hiçler’in vefatı üzerine bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden üyemiz Hayri Hiçler’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.”

Hayri Hiçler’in cenazesi, 13 Şubat 2025 Perşembe günü ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camisi’nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

BYPASS AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ

Hayri Hiçler, 24 Ocak 2024’te bypass ameliyatı geçirmiş ve ameliyat sonrasında yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.