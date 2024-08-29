2024 yılında mağaza yatırımlarını artıran MediaMarkt, Türkiye’deki 100’üncü mağazasını Antalya’nın Manavgat ilçesinde açtı. Bu açılışla birlikte MediaMarkt, Türkiye’deki mağaza alanını 250 bin metrekarenin üzerine çıkardı.

Avrupa’nın önde gelen elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye genelinde mağaza ağını büyütmeye devam ediyor. 2007 yılında Türkiye’deki ilk mağazasını Ümraniye’de açarak Türkiye pazarına giriş yapan MediaMarkt, 100’üncü mağazasının açılışını da Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirdi. Tüketicilerin teknolojiyi daha rahat deneyimleyebileceği, keşfedebileceği ve öğrenebileceği Look and Feel konseptinde tasarlanan 1687 metrekare net satış alanına sahip mağazada 17’si erkek, 16’sı kadın çalışan olmak üzere 33 kişi istihdam edilecek. Tüketicilerin büyük ilgi gösterdiği Barista ve GameZone alanları da Manavgat mağazada tüketicileri bekliyor olacak.

Karsten Wildberger: “Türkiye’de büyümeye ve yatırıma devam ediyoruz”

Manavgat’taki mağaza açılışına katılmak için Türkiye’ye gelen MediaMarktSaturn CEO’su Dr. Karsten Wildberger, açılışta şu konuşmayı yaptı: “MediaMarkt Türkiye için önemli bir kilometre taşı anlamına gelen, Türkiye’deki 100. mağazamızın açılışı için burada bulunmak bana gurur ve mutluluk veriyor. MediaMarkt’ın Türkiye’deki mağaza sayısının 100’e ulaşması aynı zamanda Türkiye gibi dinamik bir pazardaki başarımızın yanı sıra buraya verdiğimiz önemin de bir göstergesi. MediaMarktSaturn’ün onlara duyduğu güveni ve inancı boşa çıkarmayan ve global ‘Deneyim Elektroniği’ yaklaşımımızı Türkiye’nin dört bir yanına başarıyla taşıyan MediaMarkt Türkiye ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye’deki yatırımlarımıza ve büyümemize, benzersiz alışveriş deneyimiyle son teknoloji ürünleri tüketicilere ulaştırmaya ve yerel istihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Hulusi Acar: “Yıl sonuna kadar en az 2 mağaza daha açacağız”

MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, yeni mağaza yatırımıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “2023 finansal yılı toplamında MSH Grubun Almanya’dan sonra en büyük mağaza satış hacmine sahip ülkesi olduk. Daha öncesinde İspanya, İtalya ve Avusturya’nın ardından 5’inci sıradayken, hızlı mağaza açılışlarımızla fiziksel olarak büyüyerek 2’nci sıraya yükseldik. Elbette bu başarımızın altında yatan neden online ve offline tüm kanalları kapsayan bütünleşik kanal yaklaşımımız. MediaMarkt Türkiye olarak 31 ilimizde 100 mağazamız, 250 bin metrekareyi aşan toplam mağaza alanımız ve toplamda 3 bin 830 çalışanımız var. MediaMarkt Türkiye olarak her geçen yıl istihdama katkı sağlamaya devam ediyoruz. Sene sonuna kadar çalışan sayımızı 4 bine çıkarmayı planlıyoruz. Yıl sonuna kadar en az 2 mağaza daha açmayı planlıyoruz. Türkiye’de kazandığımızı Türkiye’ye yatırarak mağaza açmaya, diğer kanallara yatırım yapmaya ve istihdamı artırmaya devam ederek Türkiye olarak güçlü performansımızı sürdüreceğiz.”

"İnovasyonla büyümeye devam"

İnovasyonun MediaMarkt’ın DNA’sında olduğunu belirten Acar, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bir teknoloji perakendecisi olarak müşteri odaklı bakış açımızla inovasyona odaklanıyor ve dokunduğumuz her alanda son teknoloji çözümleri uyguluyoruz. Sektöre liderlik ettiğimiz AI dijital deneyim projeleriyle birlikte yaklaşık bir ay önce de web sitemiz, uygulamamız ve sadakat platformumuz MediaMarkt Club’ı tamamen yenileyerek daha hızlı ve kullanıcı dostu hale getirdik. Attığımız inovatif adımlarla hem mağazalarımızda hem de dijital platformlarımızda müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz.”

"Artı hizmetlerde büyük ivme"

Yapılan inovasyonların sadece teknolojiyle sınırlı olmadığını belirten Hulusi Acar, “İş yapış biçimlerimizi de inovatif bir bakış açısıyla yeniden ele alıyoruz. Örneğin; telefon kiralama hizmetini ülkemizde tüketicilerimizle buluşturduk ve bu çerçevede büyük bir ivme kaydettik. Sürdürülebilirlik çerçevesinde başlattığımız yenilenmiş cihaz hizmetimiz aynı oranda tüketici nezdinde büyük karşılık buldu" dedi.