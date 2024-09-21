Medipol Sağlık Grubu, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Hafıza Merkezi’nin tanıtımını yaptı. Beyin fonksiyon bozuklukları ve bilişsel sorunlara odaklanan merkez, özellikle Alzheimer hastalığına yönelik tedavi yöntemleri ile hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde Nöroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, “Uyguladığımız her tedavi yöntemiyle zamanı da geciktirmiş oluyoruz” dedi.

Medipol Sağlık Grubu, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık çalışmasına ev sahipliği yaptı. Beyin fonksiyon bozuklukları ve bilişsel sorunların tedavisinde kullanılacak Hafıza Merkezi’nin tanıtımı yoğun katılımla yapıldı. Hafıza Merkezi, hastalığın ilerleyişini yavaşlatıp hastalara daha fazla zaman kazandırarak yenilikçi tedavi yaklaşımları sunuyor. Multidisipliner bir ekip tarafından yürütülen bu süreç, Alzheimer gibi nörolojik hastalıklarda modern tedavi yöntemlerinin uygulanmasıyla, hastaların hayatlarını daha kaliteli bir şekilde sürdürebilmelerine olanak sağlıyor.

“Zamanı geciktiriyoruz”

Açılış konuşmasını yapan Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde Nöroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, Hafıza Merkezi’nde uygulanan tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerini anlattı. Hafıza Merkezi’nde beyin sistemini detaylı bir şekilde incelediklerini ifade eden Prof. Dr. Hanoğlu, “Hastalıkların neden kaynaklandığını bu merkezde belirlemiş oluyoruz. Yapacağımız değerlendirmelerle tedavi yöntemlerimizi belirliyoruz. Böylece, beyindeki bozulmayı çok daha rahat bir şekilde tespit ediyoruz. Rehabilitasyon süreçlerimizde uygulayacağımız sistemin yol haritası da böylece şekillenmiş oluyor. Burada temel hedef bilişsel becerilerin güçlendirilmesidir. Rehabilitasyon süreci uzun solukludur. Uyguladığımız her tedavi yöntemiyle zamanı da geciktirmiş oluyoruz” diye konuştu.

Demans, epilepsi, felç, beyin damar hastalıkları

Merkezin sunduğu hizmetler ve çalışma alanları arasında; demans ve diğer nörodejeneratif hastalıklar, afazi, amnezi, agnozi ve apraksi gibi nörolojik bozukluklar, epilepsi, felç, beyin damar hastalıkları gibi nörolojik rahatsızlıkların yol açtığı bilişsel bozukluklar, nöromodülasyon, bilişsel rehabilitasyon, beslenme ve yaşam tarzı düzenlemeleri yer alıyor.

Katılımcılar bilgilendirdi

Medipol Sağlık Grubu’ndan Uzm. Psk. Suat Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Eren Toplutaş, Diyetisyen Beyza Tağraf ve Dr. Öğr. Üyesi Özden Oğul da hafıza ve bilişsel sorunlara yönelik güncel tedavi yaklaşımları ve yaşam tarzı düzenlemeleri üzerine katılımcıları bilgilendirdi. Etkinlik kapsamında TMS (Transkraniyal Manyetik Stimülasyon), TES (Transkraniyal Elektrik Stimülasyonu) ve bilişsel rehabilitasyon gibi nöromodülasyon cihazları ve rehabilitasyon uygulamalarının tanıtımı yapılarak katılımcılara bu cihazlarla ilgili uygulamalı workshoplar düzenlendi.

Elektriksel uyarım cihazları

Hafıza Merkezi’nde elektriksel uyarım cihazlarından sorumlu olan Ergo Terapist Seda Avcı ise, “Burada gördükleriniz de elektriksel ürün cihazları. Bunlar iki veya daha fazla elektrot aracılığıyla ve bu elektrotların iletken bir sıvıyla ıslatılarak kafa derisi üzerine yerleştirilmesiyle o bölgedeki nöronlar dediğimiz sinir hücrelerinin uyarılması veya baskılanması aracılığıyla bir tedavi gerçekleştiriyor” dedi.