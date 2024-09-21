Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Manyas Müftülüğü tarafından bir konferans düzenlendi.

Manyas Müftülük Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını ilçe Müftüsü Abdullah Bostan yaptı ve haftanın önemine değindi. Ayrıca, Manyas Müftülüğü tarafından düzenlenen "Veda Hutbesi’ni Ezbere Okuma" yarışmasında dereceye giren Buğlem Zeynep Çavuş, Taha Altun (Anadolu İmam Hatip Ortaokulu) ve Atatürk Ortaokulu’ndan Bedia Betül Mutlu, Veda Hutbesi’ni ezbere okudular.

Konferansta, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi Dekanı ve hadis profesörü Abdullah Hikmet Atan, "Peygamber Efendimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu bir konuşma yaptı. Etkinliğe Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Gönen Müftüsü Ahmet Duran, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konferansın ardından Müftülük tarafından katılımcılara pilav ve ayran ikramı yapıldı.