Döngel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İnegölspor’un geçmişindeki başarıların ve kulübe duyduğu sevginin altını çizerek, kulübün gelişimi için her zaman dışarıdan destek olmaya devam edeceğini belirtti.

Açıklamasında, "İnegölspor Kulübü, köklü geçmişi ve başarılarıyla her zaman büyük bir değer olmuştur. Kulübün gelişimi ve daha ileriye taşınması için emek veren tüm yönetici, teknik ekip, sporcu ve taraftarlarımıza teşekkür ederim" diyen Döngel, şu an için kulüpte herhangi bir görev almayı düşünmediğini ifade etti. Ancak kulübe olan bağlılığının azalmadığını ve tecrübeleriyle katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Mehmet Döngel, açıklamasında ayrıca, İnegölspor'un daha güçlü bir yapıya kavuşabilmesi için sadece kulüp yönetiminin değil, tüm İnegöl halkının ve şehrin ileri gelenlerinin de katkı sağlaması gerektiğine inandığını belirtti. İnegöl'ün büyük bir potansiyele sahip olduğunu, bu potansiyelin kulübün başarısı için harekete geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Kulübün sadece bir futbol takımı değil, şehrin ortak bir değeri ve gururu olduğunu vurgulayan Döngel, İnegölspor’un daha büyük başarılara imza atacağına olan inancını yineledi.

İnegölspor’a gönül veren herkesin bir araya gelerek destek vermesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Döngel, kulübün hak ettiği yerlere taşınacağına olan inancını da dile getirdi.