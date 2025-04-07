

İmalat sanayisinin emek yoğun sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin iş gücünü koruyabilmesi amacıyla KOSGEB tarafından hayata geçirilen İstihdamı Koruma Destek Programı, sektördeki iş sürekliliğinin desteklenmesi ve ekonomik canlılığın sürdürülebilirliğini sağlamak adına yürürlüğe konulmuştu. Ancak, program kapsamında yapılan başvurularda, ana faaliyeti Mobilya, Tekstil, Giyim ve Deri imalatı olmayan işletmelerin destekten yararlanamadığı İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından tespit edilmişti.

Bu durum üzerine hemen harekete geçen İTSO ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmuş ve yapılan çalışmalar neticesinde, KOSGEB Başkanlığı tarafından destek programında değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle merkez veya şubelerinin yan faaliyetlerinden herhangi biri desteğin kapsamında olan firmalar da KOSGEB’in istihdamı koruma destek programına başvurma hakkı kazanmış oldu. İTSO’nun girişimleri ile yapılan bu değişiklik sadece İnegöl ve Bursa değil yurt genelinde çok sayıda firmanın KOSGEB’in bu desteğinden yararlanmasına kapı açmış oldu.

Bu kapsamda, Mobilya, Tekstil, Giyim ve Deri sektörlerinde faaliyet gösteren ve Merkez veya Şubesi Ana veya Yan faaliyet NACE Kodu "İmalatçı" olan işletmeler, 2024'ün son 3 ay ortalamasındaki istihdamını 2025 yılında korudukları takdirde 12 ay boyunca istihdam ettiği çalışan başına aylık 2.500 TL destekten yararlanabilecektir.

Konu hakkında açıklama yapan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “KOSGEB’in desteklerini başta sanayicilerimiz olmak üzere tüm firmalarımız için çok önemli buluyoruz. Bu kapsamda Odamız bünyesinde KOSGEB Temsilciğimizle tüm üyelerimizi bu destekler hakkında hem bilgilendiriyor hem de başvuruda bulunmaları konusunda ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. KOSGEB’in istihdamı koruma programı yayınlandıktan sonra bazı üyelerimizden kapsamdaki sektörde iştigal etmelerine rağmen KOSGEB’in belirlediği faaliyet kodları firmaların ana faaliyeti olmadığı için başvuru yapamadıkları bilgisi bize ulaştı. Bunun üzerine hemen harekete geçtik ve başta üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olmak üzere konuyu üst mercilere taşıdık. Başlattığımız girişim sonucunda KOSGEB Başkanlığı da gerekli düzenlemeyi yaparak Türkiye genelinde birçok firmamızın da bu destekten yararlanmasına imkan sağlamış oldu. Bu önemli gelişme, sektör temsilcilerimizin ve üyelerimizin hak ettikleri destekten yararlanabilmesini sağlarken, bölgemizin ekonomik dinamizminin korunmasına da katkı sunacaktır. Yapılan bu düzenlemede emeği geçen başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımıza ve KOSGEB Başkanımıza tüm üyelerimiz adına en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Umarız bu destekten tüm iş camiası azami ölçüde faydalanır.” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN