Hakemler: Ayberk Demirbaş, Buğra Can Semercioğlu
Kafkasspor: Bekir Sevgi, Fikret Sevilgen, Batuhan Doğrukıran, Serdar Eylik, Umut Doğdu, Kerem Demir, Adnan Gülen, Emre Karadağ, Hasan Bekil, Emre Kara, Yusuf Kaplan
Balıkesirspor: Hüseyin Altıntaş, Ahmet Gülay, Celal Emir Dede, Sedat Yiğit Kurnaz, Şahin Şafakoğlu, Artun Akçakın, Serdar Güncü, Tayfun Kırca, Berkay Görmez, Volkan Altınsoy, Muhammed Demirci
Sarı kartlar: Hasan Bekil, Yusuf Kaplan (Kafkasspor)
Kırmızı kart:
Goller: Batuhan Doğrukıran(Kafkasspor)
Maçtan önemli dakikalar
40'ncı dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasına atılan topa yükselen Batuhan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
Kaynak: YAVUZ YILMAZ