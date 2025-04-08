Her iki şirket de sözlü savunmalarını sunarken, iddialar ciddi boyutta.

Bursa’nın Kestel ve İnegöl ilçelerinde üretim yapan Erikli ile İnegöl’de faaliyet gösteren Pınar Su, rekabet ihlali gerekçesiyle Kurul’un karşısına çıktı. Düzenlenen toplantıya Kurul Başkanı Ahmet Algan başkanlık etti. Şirket temsilcileri ile Rekabet Kurumu soruşturma heyetinin yer aldığı görüşmede, heyet temsilcisi, firmaların rekabete duyarlı bilgileri birbirleriyle paylaştığı kanaatine varıldığını söyledi. Bu durumun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesine aykırı olduğu ifade edildi.

Heyet, her iki şirketin de idari para cezası ile cezalandırılmasını önerdi. Bu öneri, ilgili kanunun 16. maddesi ve rekabeti sınırlayan anlaşmalarla ilgili yönetmelik doğrultusunda oluşturuldu. Kurulun, savunmaların ardından yakın zamanda nihai kararını açıklaması bekleniyor.

Erikli ve Pınar Su hakkında alınacak kararın, sektördeki diğer firmalar için de örnek teşkil edebileceği değerlendiriliyor. Kamuoyunda ise iki büyük firmanın nasıl bir yaptırımla karşılaşacağı merak konusu.