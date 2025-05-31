Mehmet Ege İnşaat Orhaniye Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu öncesinde yeni yönetimini belirleyerek görev dağılımını tamamladı.

Basın Sözcüsü Hasan Erezsarı, yönetim kurulunun ilk toplantısında yaptığı açıklamada, “Öncelikle yönetimimizde yer almış ve hayatını kaybetmiş kıymetli muhtarımız, değerli büyüğümüz Veli Çetin’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. 2025-2026 sezonunu, Veli muhtarımızın hatırasını yaşatmak adına ‘Veli Çetin Sezonu’ olarak adlandıracağız. Kız çocuklarının hayatlarına anlam katmak ve sporla buluşmalarına katkı sağlamak için çıktığımız bu yolda umuyorum ki Veli muhtarımıza yakışan bir sezon geçiririz. Tüm destekçilerimize, kıymetli camiamıza ve şehrimize hayırlı olsun,” dedi.

YENİ YÖNETİM GÖREV DAĞILIMI

Başkanlık görevini Özgür Gürbüz üstlenirken, Osman Gültekin +1 Başkan olarak görev yapacak. As Başkan olarak Saltuk Celil Bayrak, başkan yardımcıları olarak Erdoğan Kızmaz, Seyit Ünalan, Aslı Tosun, İlknur Fergana ve Devrim Kosova belirlendi.

Basın sözcülüğünü Ahmet Bayhan, Hasan Erezsarı, Faruk Seymen ve Ercan Çiğden üstlenecek. Mali İşler Sorumlusu Ersen Nari, Hukuk İşleri ise Ertan Başdere ve Sedanur Çelik tarafından yürütülecek.

ALT YAPI VE SPONSORLUK ÇALIŞMALARI

Alt yapı sorumluluklarını Şehriban Ezim, Bedirhan Gültekin ve Nilay Eren üstlenecek. Reklam ve pazarlama faaliyetleri için İsmail Çelik, Cihan Ecer, Ahmet Bayram, Zafer Erdoğan, Osman Çelik, Akın Tekin, Mesut Yaldız ve Yusuf Nazlıten görevlendirildi.

KADIN VE AİLE KOMİSYONU

Kadın ve Aile Komisyonu; Vildan Yılmaz Gürel, Sedanur Çelik, Burcu Güneş, Deniz Kızılcıklı, Aslı Tosun, İlknur Fergana, İrem Şentürk, Elif Savun, Şehriban Ezim ve Nilay Eren’den oluştu.

TESİS VE İLETİŞİM

Tesis sorumluluğunu Yusuf Nazlıten, Zafer Atılgan, Zafer Atilla ve Murat Döngel paylaşacak. İletişim ve medya işleri ise Adem Demir, Sebahattin Ablak ve Okan Göktaş tarafından yürütülecek.

DİĞER GÖREVLER

Lojistik: İbrahim Melih Besler, Bilal Köse, Erkan Baltürk, Tanju Şimşek

Sosyal Projeler: Vildan Yılmaz Gürel, Uğur Bayram, Harun Çelik, Erkan Dönmez, Onur Metinbaş, Ahmet Bayhan

Federasyon Temsilcileri: Bedri Boyrat, Nadir Güçlü, Nedim Kerem Türkel

Sağlık Komisyonu: Hayrettin Göçmen

Transfer Komitesi: Bedri Boyrat, Saltuk Celil Bayrak, Ahmet Bayhan, Adem Demir, Aslı Tosun, Ersen Nari, Hasan Erezsarı, Nilay Eren

Diğer Branşlar: Elif Savun, Burkay Dölen, Mehmet Ege

YENİ SEZON İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Mehmet Ege İnşaat Orhaniye Kadın Voleybol Takımı, yeni yönetimle birlikte 2025-2026 Veli Çetin Sezonu için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Takım, hedeflediği başarıya ulaşmak için tüm destekçilerine teşekkürlerini sundu.