Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor Voleybol Takımı, MG Spor Voleybol Takımı karşısında sergilediği üstün performansla 3-0'lık net bir galibiyet elde etti. Orhaniyespor, 25-11, 25-19 ve 25-7'lik set skorlarıyla galip gelerek sahadan başı dik ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk setinde hızlı bir başlangıç yapan Orhaniyespor, 25-11'lik skorla üstünlüğünü gösterdi. İkinci sette de oyun disiplininden taviz vermeyen takım, 25-19 ile seti alırken, son sette rakibine adeta nefes aldırmayarak 25-7 gibi çarpıcı bir skorla maçı tamamladı.

Sezon başından bu yana gösterdiği kararlılık ve mücadeleci oyunla dikkat çeken Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor Voleybol Takımı, bu zaferle hem taraftarını sevindirdi hem de ligdeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Başarılı bir ekip çalışmasının eseri olan galibiyetin ardından takım, önümüzdeki maçlar için motivasyonunu yüksek tutuyor.

Taraftar desteğini her daim yanında hisseden Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor Voleybol Takımı, sezon boyunca başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.