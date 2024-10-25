ABD'deki Brookings Enstitüsü'nde bir sunum gerçekleştiren Şimşek, makro ihtiyati tedbirlerin gevşetilmesine yönelik sonraki adımlar arasında BIST 50 endeksinde açığa satış yasağının kaldırılabileceğini belirtti. Sunumda ayrıca, kredi faizleri üzerinde bir sınırlama olmadığını ve döviz korumalı mevduatlardan kademeli olarak uzaklaşıldığını vurguladı.

Piyasalarda Beklentiler

Bloomberg'in haberine göre, ekonomi yönetiminin Borsa İstanbul'da açığa satış kurallarında bir gevşeme planladığı konuşuluyordu. Piyasalarda bu düzenlemelerin yapılacağına dair hakim bir beklenti bulunuyordu.