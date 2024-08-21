Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarının sosyal medyada yayıldığını ve bu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Sosyal medya üzerinde dolaşan bu yanlış bilgilendirme, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin dikkatli çalışmaları sonucunda yalanlandı.

X hesabı üzerinden paylaşılan detayda şu ifadelere yer verildi;

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiası doğru değildir. Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz"