Türk İstatistik Derneği’nin (TİD) düzenlediği ve çeyrek asırdır süregelen Uluslararası İstatistik Kongreleri’nin (İSTKON) 12’ncisi, 15-17 Ekim 2024 tarihinde Ankara Sheraton Oteli'nde "Yapay Zekâ" temasıyla gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - Uluslararası Veri Bilimi ve İstatistik Kongresi (IDSSC 2024) adı altında düzenlenecek bu etkinlik, teknoloji ve inovasyon odaklı girişimcileri yatırımcılarla buluşturmak amacıyla özel bir etkinliğine ev sahipliği yapacak. Etkinlik kapsamında melek yatırımcılarla girişimciler bir araya gelecek.

İnovest Kurucusu ve IDSSC B2B Sorumlusu Dr. Ayşe Kuyrukçu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, girişimcileri yatırımcılarla ve potansiyel müşterilerle buluşturacak bu etkinliğin kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu belirtti. Kuyrukçu, “Yapay zeka, veri bilimi gibi yenilikçi alanlarda çalışan teknogirişimciler ile bu alanlarda yatırım yapan firmaları bir araya getirerek girişimcilik ekosistemine ve işbirliklerine büyük katkılar sunmayı hedefliyoruz,” dedi. Kuyrukçu, IDSSC 2024’ün girişimcilik dünyasında çığır açacak bir zirve olacağını ifade etti.

B2B etkinliğiyle ilgili beklentilerini dile getiren Kuyrukçu, girişimcilerin kendilerini ifade etme ve projelerini yatırımcılara sunma fırsatı bulacaklarını, yatırımcıların ise bu seçilmiş girişimcilerle birebir görüşerek yeni iş birlikleri kurabileceklerini belirtti. Kuyrukçu, “Bu etkinlik, girişimcilerin yatırım yolculuğunda önemli adımlar atmalarına olanak sağlayacak,” Dedi. IDSSC 2024’te düzenlenecek B2B etkinliği, girişimcilik ve inovasyonun geleceğine yön vermek isteyen tüm ekosistem paydaşlarını bir araya getirmeyi hedefliyor.

Dr. Ayşe Kuyrukçu’nun liderliğinde gerçekleşecek bu etkinlik, özellikle yapay zeka, veri bilimi, makine öğrenmesi gibi teknolojik alanlarda faaliyet gösteren yenilikçi girişimcilerin projelerini yatırımcılarla birebir paylaşmalarına olanak sağlayacak. Girişimcilik ekosisteminde güçlü işbirliklerinin kurulacağı bu buluşma, melek yatırımcıların yeni ve parlak projelere destek verme fırsatını yakalayacağı, girişimcilerin ise fikirlerini hayata geçirme yolunda önemli bir adım atacakları bir alan olacak.