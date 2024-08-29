Melih Ataş ve Ece Çetin Villa Verde'de düzenlenen görkemli düğün töreni ile dünya evine girdi.Ersel NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursanin taninmis gelinlik firması Agraf Atelier sahiblerinden Aygül-Erkan Ataş çiftinin yakışıklı oğlu Melih Ataş ile Nergis-Adem Çetin çiftinin dünya güzeli kızı Ece Çetin, Villa Verde'de düzenlenen görkemli düğün töreni ile dünya evine girdi.

Çok sayıda davetlin yanı sıra gelin Hanım'ın ve damat Bey'in yakın arkadaşları katıldığı gecede ünlü kuaför Emin Kadıoğlu ve Bursa'nın tanınmış fotoğrafçısı Ekrem Ali Özel genç çifti yalnız bırakmadı.