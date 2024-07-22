Bursa’nın Kestel ilçesinde Burak Özşen tarafından kurulan Melodart Sanat Merkezi, onlarca öğrencisi ile Kestel’de sanatın kalbi oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’da sanata olan ilgi artarak devam ederken Kestel ilçesinde Müzik Öğretmeni Burak Özşen tarafından kurulan Melodart Sanat Merkezi, ilçede yoğun ilgi görerek adeta sanatın kalbi haline geldi.

Çeşitli enstrüman derslerinin yanı sıra nota ve resim derslerinin de verildiği verildiği sanat merkezinin onlarca öğrencisi bulunuyor.

Melodart Sanat Merkezi Kurucusu Burak Özşen, Kestel halkının sanata ilgisi ve kurduğu sanat merkezi hakkında Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu. Özşen, beklediklerinden yoğun bir taleple karşılaştıklarını söyledi.

RESİM VE MÜZİK BURADA BİRLEŞİYOR

Melodart Sanat Merkezinde kendisi hariç beş öğretmenle birlikte öğrencilere eğitim verdiklerini kaydeden Özşen, “Resim ve müzik dallarında branşlarımız var. Müzikte gitar, piyano, klarnet, ukulele, bağlama, keman, şan ve bateri olmak üzere sekiz branşımız var. Resimde de kara kalem, yağlı boya, sulu boya gibi bölümlerimiz var.” dedi.

Melodart Sanat Merkezinde yaş sınırlamaları olmadığını, yediden yetmişe her yaştan vatandaşın kurslara katışabileceğini ifade eden Özşen, “Öğrencimiz yedi yaşından küçükse ücretsiz bir deneme dersi yapıyoruz. Bu deneme dersinden sonra öğrencinin velisine bilgi veriyoruz.” şeklinde konuştu.

“VELİLER BİLİNÇLENMİŞ DURUMDA”

Velilerin sanata ve sanat merkezine ilgisinin de son zamanlarda tatmin edici düzeyde olduğunu belirten Melodart Sanat Merkezi Kurucusu Burak Özşen, “Küçük yaş gruplarında ilgi biraz daha yoğun. Gelişme çağında psikomotor becerilerini geliştirmek için, el kol koordinasyonunu sağlayabilmek için ve hayal gücünü geliştirebilmek için enstrüman eğitimini erken yaşta almak gerektiği konusunda veliler bilinçlenmiş durumda. Bu yüzden dört, beş, altı yaşlarında piyano öğrencimiz çok fazla var.” ifadelerini kullandı.

Bursa’nın Kestel ilçesinde kurduğu Melodart Sanat Merkezinde bekledikleri ilgiyi gördüklerini, özellikle de piyano ve resim branşlarında ilginin bir hayli yoğun olduğunu kaydeden Özşen, çocukların erken yaşta sanata yönlendirilmesinin, onların gelecekte kişiliklerini oluşturmasına da yardımcı olacağını belirterek sanatla uğraşan çocukların, ileriki yaşlarda daha nazik bireyler olacağının altını çizdi.