Dünyada bilinen İbranice dilde en eski el yazması olan “Codex Sassoon” adlı Tevrat, New York'ta düzenlenen açık artırmada 38,1 milyon dolar gibi rekor bir fiyata satıldı.İSTANBUL (İGFA) -Bilinen en eski el yazması Tevrat rekor fiyata satıldı.

Müzayede evi Sotheby's tarafından yapılan açıklamada Tevrat yeni sahibini buldu.

Ekonomist Dergisi'nin aktardığı habere göre, Sotheby's, Tevrat'ın, İsrail'in Tel Aviv kentindeki ANU Yahudi Halkı Müzesi'ne hediye edecek olan Amerikalı kar amacı gütmeyen bir kuruluş adına satın alındığını söyledi.

Bu açık artırmadan önce en yüksek ücrete satın alınan el yazması Leonardo da Vinci'ye ait Codex Leicester adlı eserdi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates 1994'te esere 30,8 milyon dolar ödemişti. M.Ö. üçüncü yüzyıla kadar uzanan Ölü Deniz Parşömenleri ile Yunan çevirmenlerin ya da erken orta çağ Yahudi katiplerin çalışmalarına dayanan Tevrat, (toplam 24 kitabı içeren metin), günümüz standart metinleri arasında bir köprü oluşturan iki el yazmasından biri. El yazması, dünyanın en önemli özel antik Yahudi metinleri koleksiyonunu bir araya getiren David Solomon Sassoon'un (1880-1942) adını taşıyor.