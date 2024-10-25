Körfez’de "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında eğitim semineri düzenledi.

Körfez Belediyesi, "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında eğitim semineri düzenledi. Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından ‘Erken teşhis hayat kurtarır’ sloganı ile gerçekleştirilen etkinlik, Esentepe Aşıklar Çadırı’nda gerçekleştirildi. Seminerin konuğu ise Dr. Nihal Kurnaz oldu. Toplumda kadınlarda görülen en sık kanserin meme kanseri olduğunu söyleyen Dr. Nihal Kurnaz, bu konuda farkındalığın artmasına ve halkın sağlık konusunda daha çok bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı. Dr. Nihal Kurnaz, “Meme kanseri farkındalık ayı çerçevesinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için buradayız. Bu kanser kadınlar da en sık görülen kanser türüdür. Bu yüzden kadınların düzenli olarak kontrol ve taramalarının yapılması gerekiyor” dedi.

Semineri soru-cevap ile devam etti.