Bursaspor'da sadece 1 ay önce teknik menajer pozisyonuna getirilen Murat Sözkesen, şimdi takımın başına geçerek yeni teknik direktör oldu. Üstelik Sözkesen, futbol eğitimi ve deneyimiyle donanmış bir isim olarak, yarın ilk antrenmanına çıkacak.

Son 3 maçta takımın teknik sorumlusu olarak sahaya çıkan Nedim Vatansever'in eksik diplomaya sahip olması nedeniyle, Bursaspor'un eski golcüsü Murat Sözkesen, teknik direktörlük görevini üstlenecek. Bu önemli değişiklikle birlikte Sözkesen'in teknik ekibi de yakın bir zamanda netleşecek.