Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam'ın rejimlerindeki muhalif gruplar, geçtiğimiz günlerde Esad rejimine karşı geniş kapsamlı bir operasyon başlatarak, Halep'in büyük bölümünde kontrol sağladı.

Muhalifler bölgede ilerleyişini sürdürürken, yaklaşık 400 yıl Osmanlı himayesinde kalan şehrin en büyük simgelerinden Halep Kalesi'nde dün Türk bayrağı dalgalandı..

Bu duruma muhalif kesimlerden tepki geldi..

Gazeteci Merdan Yanardağ, TELE 1 canlı yayınında yaptığı konuşmasında Esad rejimi karşıtı muhalif grubu 'terörist' olmakla suçladı..

"HALEP KALESİ'NE TÜRK BAYRAĞI ASILMASI BÜYÜK BİR PROVOKASYON"

Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasının bir provokasyon olduğunu belirten Yanardağ, şu ifadeleri kullandı:

Halep Kalesi'ne Türk bayrağı çekilmiş. Hangi hukuka göre çekiliyor? Ve kim çekiyor?

Bu çok büyük bir provokasyon. Terör örgütlerinin elinde Türk bayrağının kirletilmesine izin verilmemelidir. Cihatçı terör örgütlerinin elindedir Türk bayrağı. Bu olmaz, bu kabul edilemez. Bu savunulamaz..