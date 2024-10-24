TCMB Başkanı Fatih Karahan, ABD'nin Washington eyaletinde yatırımcılarla toplantı gerçekleştirdi. Karahan, 2025 para politikasını şekillendirirken asgari ücret artışı boyutunu da değerlendirmeye alacakları mesajını verdiği ifade edildi.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Bloomberg'e değerlendirmelerde bulunan Karahan, asgari ücrete yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi.

Karahan'ın açıklamasından asgari ücrete yüzde 25 oranında zam geleceği tahmini güçlendi. Yüzde 25 zam geldiği takdirde, yeni asgari ücretin en yüksek 22 bin TL seviyelerine gelmesi bekleniyor.

Uzun bir süredir açlık sınırıın altında maaş alan ve geçinmekte zorlanan bir kesim de emekliler. Milyonlarca emekli, maaşlarına yapılacak yüksek bir zam oranı ile hak ettikleri yaşam standartlarını sağlanmasının bekliyor.

Bigpara'nın haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 6 aylık enflasyon farkına göre şekillenecek. Net ve tam emekli maaşı zammı, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla netlik kazanacak.

ÇALIŞMALAR ARALIK AYINDA SONLANDIRACAK

Yeni asgari ücreti belirlemek için bir araya gelecek olan tespit komisyonu, çalışmalarını Aralık ayında sonlandıracak ve 2025 asgari ücreti kamuoyuna bildirilecek.