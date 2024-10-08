Reeskont kredileri uygulamasında net ihracatçılık koşulu yerine, katma değerli ihracatı öne çıkaran firmaların performansını değerlendiren yeni bir model geliştirilmiştir. Bu veri temelli ve analitik yapıya sahip modelde, firmaların ihracatçılık durumları yanı sıra, ihraç edilen ürünlerin çeşitliliği, teknolojik düzeyi ve firma ölçeği gibi faktörler de dikkate alınarak her firma için bir ihracatçı skoru belirlenecektir.

Yeni uygulama, firmaların uyum sağlaması için 3 aylık bir geçiş süreci öngörmektedir ve 13 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ayrıca, ihracat skoru düşük olan firmalara, 2025 yılı sonuna kadar vadesi gelecek reeskont kredilerini yenileme hakkı tanınmıştır.

Bu skorlama modeli, reeskont kredilerinin daha hedefli bir şekilde kullandırılmasını sağlamayı ve yüksek teknolojili, katma değerli üretim yapan firmaların daha fazla yararlanmasını hedeflemektedir.