İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası tarafından tasarlanan kariyerimiz.com.tr iş arayanlar ve işverenleri tek bir portalda buluşturarak hem istihdamı artırıyor hem de sektörlerin eleman ihtiyacını karşılıyor. Bu kapsamda iş birliği yapılan Egedeniz Tekstil firması, Meslek Fabrikası kurslarından mezun olan ve kariyerimiz.com.tr üzerinden başvuran 12 kişiyi işe aldı. Firma tarafından Meslek Fabrikası’na yapılan ziyarette, işe yerleşen personel de yer alarak istihdam edilme süreçlerini anlattı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, yerel iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere mesleki ve teknik eğitim hizmetleriyle İzmir’de istihdamı artırmayı sürdürüyor. Özellikle kadın ve genç işsizleri hedef alan kurslar açan Meslek Fabrikası, kurslardan mezun olup iş arayan kursiyerleri İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi tarafından çeşitli işlere yönlendiriyor. Meslek Fabrikası tarafından tasarlanan kariyerimiz.com.tr ise Meslek Fabrikası’ndan eğitim almayanlar için de iş fırsatları sağlıyor. Web sitesi üzerinden iş ilanlarına başvuran kişiler, bu sayede istihdam olanağı elde ediyor. Meslek Fabrikası ile iş birliği halinde olan Egedeniz Tekstil firması, mezun kursiyerlerden ve kariyerimiz.com.tr adresi üzerinden başvuruda bulunanlardan 12 kişiyi bünyesine kattı. Firma, yurt dışında temas halinde olduğu firmalar ve istihdam edilen personeli ile Meslek Fabrikası’nı ziyaret etti. Kariyerimiz.com.tr sitesi sayesinde iş başvurusunda bulunarak işe yerleşen gençler, işe alınma süreçlerini anlatarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“TAMAMEN İSTİHDAM ODAKLI KURSLAR” Ziyarette Meslek Fabrikası modelini anlatan Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, “2006 yılından beri mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2017 yılından itibaren derinleşen yoksullukla ve istihdam sorunuyla beraber kurslarımızı tamamen istihdam odaklı hale getirdik. 2017 yılında İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi’mizi kurduk. Birimimiz, önce sektördeki açık pozisyonları analiz edip sonrasında bu pozisyonlara dair eğitim birimimizle birlikte mesleki ve teknik eğitimleri organize ediyor. Ardından mezunlarımızla sektör temsilcilerini buluşturarak yetiştirdiğimiz nitelikli insan kaynağının iş gücü piyasasına katılımını sağlıyoruz. Birimimiz aynı zamanda İŞKUR hizmet noktası olarak da görev yapıyor. Sadece Meslek Fabrikası’nda eğitim alanları işe yönlendirmiyoruz. Bizden eğitim almayanlar da bize özgeçmişleri ile iş başvurusunda bulunabiliyor. Bu sistemi bir yıl önce dijital ortama taşıdık ve kariyerimiz.com.tr üzerinden iş arayanları ve işverenleri ücretsiz olarak buluşturuyoruz. Bu çalışmaları yaparken Egedeniz Tekstil ile yollarımız kesişti. Aynı hedefe ve gruplara odaklandığımızı fark ettik ve çok sağlıklı bir nitelikli kaynağı, mesleki eğitim ve istihdam köprüsünü kurmuş olduk” bilgisini verdi.

“MESLEK FABRİKASI, SEKTÖRÜN NİTELİKLİ ELEMAN İHTİYACINA ÇÖZÜM ÜRETİYOR” Egedeniz Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Ayşin Özbulut da “Meslek Fabrikası ile iş birliğimizin çok uzun süredir devam etmesinden dolayı çok mutluyuz. Meslek Fabrikası’nın İzmir’in farklı ilçelerindeki kurslarında eğitim alan kişiler, meslek sahibi olarak iş hayatına atılıyor ya da kendi işlerini kuruyor. Geçen yıl Meslek Fabrikası bünyesinde hizmete başlayan kariyerimiz.com.tr ile işverenler olarak ihtiyacımız olan pozisyonlar için hızlı ve güvenilir şekilde alımlarımızı tamamlıyoruz. Şimdiye kadar Meslek Fabrikası kursları ve kariyerimiz.com.tr aracılığıyla 12 kişi, Egedeniz Tekstil ailesine katıldı. Meslek Fabrikası, sektörün nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretiyor” diye konuştu.

ATANAMAYAN ÖĞRETMEN, MESLEK FABRİKASI SAYESİNDE İŞE GİRDİ Matematik öğretmenliği mezunu olan ancak atanması gerçekleşmeyen Merve Baldemir, kariyerimiz.com.tr adresi üzerinden Egedeniz Tekstil ailesine katılma sürecini şöyle anlattı: “Ben matematik öğretmeniyim fakat ben de bazı meslektaşlarım gibi atanamadım. Bu sebeple mesleğimi yapabileceğim başka işler aradım. Bir arkadaşımın önerisi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın kariyerimiz.com.tr portalına kayıt oldum ve iş ilanlarını takip etmeye başladım. Egedeniz Tekstil’in üretim bölümünde veri girişi yapacak personel ilanını incelediğimde almış olduğum eğitimleri kullanabileceğim bir iş olduğunu gördüm. Şirketi araştırdığımda sosyal sorumluluk projelerine önem veren, toplumsal fayda yaratma konusunda birçok çalışma yaptığını gördüm ve hemen pozisyon için başvurdum. Mülakatlar sonucunda işe alındım. Yaklaşık 3 haftadır şirkette çalışıyorum, çok mutluyum. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Egedeniz Tekstil’e çok teşekkür ederim.”

İŞ BULMA HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ İşletme bölümünden mezun olduktan sonra iş bulma konusunda umutsuz olduğunu ancak kariyerimiz.com.tr adresi aracılığıyla Egedeniz Tekstil’de işe yerleştiğini anlatan Burak Dede ise “Askerden döndüğümde iş arama sürecine girdim ve iş tecrübem yoktu. Bu benim için bir dezavantajdı. Genç yeteneklere ve tecrübesiz kişilere şans verilmediğinin farkında olarak iş arayışına girdim. Her kapının bize açılmadığını, aksine kapandığının da farkındaydım. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında gördüğüm kariyerimiz.com.tr üzerinden başvurular gerçekleştirdim. Egedeniz Tekstil’in muhasebe elemanı ilanını gördüğümde başvuru yaptım ve kısa süre içinde geri dönüş aldım. Bir hafta içinde görüşme ve işe başlama aşamam gerçekleşti. Yaklaşık 10 aydır şirkette çalışıyorum ve kariyerimiz.com.tr bana çok yardımcı oldu. Eğitimini aldığım mesleği severek yapabildiğim için Egedeniz Tekstil’e, iş arayanlar ve işverenleri bir araya getiren kariyerimiz.com.tr adresini tasarlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” sözlerine yer verdi.

Ziyarette, firmanın hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında sunumlar yapılarak iş birlikleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, Meslek Fabrikası’nın kursları da ziyaret edildi.

Kaynak: igf