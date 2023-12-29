Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yapılan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taraflar anlaşmaya varamadı. Türk Metal Sendikası, İstanbul'da gerçekleşen toplantıya dair yaptığı yazılı açıklamada, işveren temsilcisi MESS'in tekliflerini kabul edilemez bulduklarını belirtti.

Açıklamada, MESS'in saat ücretlerine 1 Eylül 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere ilk 6 ay için önceki teklifini %35'ten %50'ye çıkardığı, sosyal haklara ise aynı tarih itibariyle ilk yıl için önceki %65'lik zam teklifini %80'e çıkardığı ifade edildi. Ancak, MESS'in kazanılmış hakları geriye götürecek teklifleri masada tutmaya devam ettiği belirtildi.

Türk Metal Sendikası'nın heyeti, işverenin bu taleplerini kabul edilemez buldukları ve yapılan zam tekliflerinin de uygun olmadığı gerekçesiyle görüşmeyi sonlandırarak masadan kalktı. Sendika, işverenin kazanılmış hakları geriye götürme çabalarını ve tekliflerini reddettiklerini kamuoyuna duyurdu.