BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 14 derece seviyelerinde seyrederken gün içerisinde sağanak yağış etkisini gösterecek. En yüksek sıcaklık ise 20 derece olacak.

Hafta sonunun ilk günü sabah saatlerinde termometreler 10 derece olarak ölçüldü. Bursa'da kuvvetli sağanak yağış devam ederken en yüksek sıcaklık 19 derece seviyelerinde seyredecek.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 12 derece olarak ölçülürken gün içerisinde çok bulutlu bir hava İnegöl'ü etkisi altına alacak. En yüksek sıcaklık ise 18 seviyelerinde seyredecek.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ