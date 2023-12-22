Bugün termometreler sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde yer yer sağanak yağışlı ve bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 16 derece seviyelerinde ölçülüyor.

Cumartesi sabah saatlerinde termometreler 5 derece olarak ölçülürken gün içerisinde yağış geçişleri ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 16 derece seviyelerinde ölçülecek.



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