Bugün termometreler sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde yer yer sağanak yağışlı ve bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 16 derece seviyelerinde ölçülüyor.

İnşaat ustalarının tehlikeli mesaisi görenleri korkuttu İnşaat ustalarının tehlikeli mesaisi görenleri korkuttu

Cumartesi sabah saatlerinde termometreler 5 derece olarak ölçülürken gün içerisinde yağış geçişleri ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 16 derece seviyelerinde ölçülecek.


BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bbb-12

İNEGÖL  İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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Kaynak: SEHER YAŞA/HABER MERKEZİ