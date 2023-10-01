Bursa'da hava nasıl? Meteoroloji Bursa için hava tahmin raporunu yayınladı. Bursa genelinde sabah ve öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava etkili oluyor. Öte yandan 5 günlük raporda sağanak yağış etkisini sürdürürken Meteoroloji'den Bursa için yeni haftada da yağış ve sıcaklık uyarısı yapıldı.

Meteorolojinin hava tahminine göre Bursa halkını yağmurlu bir gün bekliyor. Detaylar burada...

Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre: Hafta sonunun ikinci günü Bursa güne bulutlu ve yağmurlu hava ile 16 derece sıcaklıkla başladı.

Öğle saatlerine doğru gök gürültülü sağanak yağış etkisini sürdürüken termometreler 18 dereceye kadar ulaşıyor. Öte yandan Bursalılar serin ve yağmurlu bir sabaha merhaba diyor.

Öğle saatlerinde sıcaklık 23 dereceye kadar yükselirken sağanak yağış geçişleri Bursa'da devam ediyor.

Öte yandan yağışlar öğle saatleri sonrası da etkili olurken Bursa genelinde serin ve yağmurlu hava Bursalıları bekliyor.

Akşam saatlerinde ise gökyüzüne kapalı ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken termometrelerde ise oklar aşağı yönde hareket ediyor ve hava sıcaklığı 18 derecelere kadar düşüyor.

Gece saatlerinde sıcaklık 17 derece olurken geceyarısı da yağışlar etkisini kaybetmiyor. Gece saatleri başka bir değişiklik olmadan bulutlu ve yağışlı bir hava ile Bursa'da gün sona eriyor.

YENİ HAFTA UYARISI! SAĞANAK YAĞIŞ VE SICAKLIK

Diğer yandan Meteoroloji'nin Bursa için 5 günlük hava tahmin raporuda belli oldu.

Rapora göre Bugün (PAZAR) şehir genelinde sabah ve öğle saatlerinde hava gün içinde kapalı ve yağışlı olurken akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 17 dereceye kadar düşüşe geçiyor. Kapalı ve yağışlı olan hava ile birlikte ise sıcaklık etkisini azaltıyor. Öte yandan 5 günlük yeni hafta raporunda Bursa için sıcaklık ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Pazartesi gününde hava sıcaklığı gün içinde 22 dereceye kadar yükselirken şehir genelinde sağanak yağışlı ve kapalı bir hava hakim oluyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık etkisini kaybediyor ve 14 derecelere kadar düşüyor.

Salı günü dereceler 24 dereceyi gösterirken sağanak yağış geçişleri ile dolu bir hava Bursalılara merhaba diyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 14 dereceye kadar düşüyor.

Çarşamba gününde ise sıcaklıklar termometrede 25 dereceyi gösterirken şehir genelinde yağışlar etkisini kaybederken Bursalıları parçalı bulutlu ve güneşli bir gün beklemekte.

Perşembe gününe ise sehir genelinde parçalı bulutlu ve sıcak bir hava gün içinde etkisini gösterirken sıcaklıklar 24 dereceye kadar yükseliyor. Akşam saatlerinde ise sıcak hava etkisini kayberek 11 derecelere kadar geriliyor.

BURSA İÇİN SAATLİK HAVA DURUMU TAHMİNİ

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU